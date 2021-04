NAZIONE, L'opinione: "Pane, salame e pochi lustrini"

Il giornalista Cosimo Zetti ha sottolineato, su La Nazione, come a questa Fiorentina non fossero richiesti gioco e spettacolo, bensì sostanza e concretezza. Cosa che i viola - si legge - sono riusciti fare su un campo ostico e dopo giorni difficili. Insomma, poteva capitare qualsiasi cosa, soprattutto dopo il gol di Detro: fortuna che non è stato così, poiché dopo lo svantaggio la squadra di Iachini ha traballato per qualche minuto per poi ricompattarsi e reagire. A dire il vero né Genoa né Fiorentina hanno mai dato l’impressione di voler premere il piede sull’acceleratore. E non ce ne sarebbe stata la necessità. Niente lustrini, solo sostanza. Pane e salame, altro che caviale - conclude - ma è quello che volevamo.