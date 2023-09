NAZIONE, Kouame regala tre punti d'oro alla Viola

FirenzeViola.it

Come riportato da La Nazione, nonostante il batticuore, la Fiorentina ritrova sorrisi e vittoria. Strappare i tre punti ieri sera è stato tutt'altro che facile. Svantaggio iniziale, gara ribaltata, nuovo pari dei nerazzurri e poi quel graffio, quel pallone rubato come un furetto da Koaume e la serata che diventa definitivamente magica. Niente turno di riposo per Nico Gonzalez, nonostante gli impegni in Argentina, in panchina invece Arthur. Inizialmente la Fiorentina sembra ordinata ma l'Atalanta appre più propositiva.De Roon fa partire la spinta da sinistra, palla per Koopmeiners che si libera senza problemi di Parisi e batte Terracciano con un rasoterra nemmeno tanto cattivo. Bonaventura però mette la firma sul pareggio e poco prima dell'intervallo Duncan mette un cross in mezzo e Martinez Quarta gira di testa in rete. Il Franchi esplode.

La ripresa con un pressing a testa bassa dell'Atalanta che porta al gol di Lookman. Dopo aver subito il gol del pareggio la Fiorentina si risveglia. Ci prova prima con Nico che sbaglia l'appoggio in rete davanti a Carnesecchi e poi con Brekalo ma il suo diagonale viene parto. La Viola cala ma un guizzo di Kouame la riporta in vantaggio e consente ai suoi di ottenere tre punti d'oro.