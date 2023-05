NAZIONE, Il patto di ferro tra Commisso e Italiano

FirenzeViola.it

Rocco Commisso, Vincenzo Italiano, lo ha sempre difeso, anche e soprattutto nei momenti più difficili. Come analizzato dall'edizione odierna de La Nazione, nei mesi scorsi, il patron viola, proteggeva da vero e proprio padre di famiglia mister Italiano. E adesso, il tecnico gigliato si ritrova nella parte più bella, ossia quella di provare a fare la storia della Fiorentina giocando due finali. Commisso potrebbe avere anche i suoi spigoli, ma non toccate, scrive il quotidiano, chi lavora per lui, nella sua azienda e nello sport. Come Italiano, appunto. Un patto di ferro, che nei momenti più difficili non si è spezzato.