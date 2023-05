NAZIONE, Il commento: "I tifosi sognano. Emozioni a mille"

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione è presente un'analisi, in tema Fiorentina, a firma di Benedetto Ferrara. Di seguito un estratto: "Ora che il campionato è una specie di intervallo tra una Coppa e l’altra, essendo in questo caso anche il post delirio di Basilea e il prologo della finale di Coppa Italia, quello che contava era vedere una Fiorentina concentrata. Ora si tratta misurare le energie e non perdere per strada l’adrenalina figlia di entusiasmo di Coppa. Lo spogliatoio è carico a mille, i tifosi sognano. Sul resto c’è poco da dire. E mercoledì è a un passo, il cuore batte forte e l’emozione è ai massimi. Il lato luminoso del pallone, finalmente".