NAZIONE, I tre motivi per vincere contro l'APOEL

I tre motivi per fare bene a Nicosia domani sera, elencati da La Nazione oggi in edicola sono: la possibilità di salire a 9 punti e garantirsi una pressoché certa qualificazione alla fase a eliminazione diretta, tenere testa fino all'ultimo al Chelsea in graduatoria e infine perché ogni successo internazionale rappresenta un'iniezione di punti per il ranking UEFA che potrebbe garantire un posto in più per la prossima Champions. Per farlo, Palladino si affiderà a un ampio turnover puntando di nuovo su Kouame al centro dell'attacco, l'unico assieme a Ikoné quasi certo di partire titolare.