NAZIONE, Giostra trequarti: da Gudmundsson a Nico

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A meno di due settimane dall'inizio del campionato con la Fiorentina che affronterà il Parma al Tardini, si scalda il mercato dei viola con le trattative per Gudmundsson in entrata e Nico in uscita. Se da una parte si sta avvicinando sempre di più l'arrivo dell'islandese, dall'altra è sempre più lontano l'argentino. Il numero 10 gigliato domani tornerà al VIola Park e, più che iniziare la fase di preparazione estiva, avrà un confronto con la società per chiarire il suo futuro. La Fiorentina per una cifra di almeno 30 milioni lo cederebbe volentieri e lui, con Juventus e Atalanta in pole position per averlo, vorrebbe provare a giocare la Champions quindi una sua cessione, a patto che l'offerta sia congrua, non scontenterebbe nessuno.

Una volta partito Nico i viola andranno all'assalto decisivo per Gudmundsson. Prestito oneroso di 5 milioni con diritto, o obbligo, di riscatto fissato intorno ai 20 milioni. Queste dovrebbero essere le cifre dell'affare, anche se tanto dipenderà dalle vicende extracampo che vedono coinvolto l'ex AZ Alkmaar. Il calciatore è stato assolto in primo grado dall’accusa di molestie sessuale, ma la presunta vittima ha presentato un ricorso il cui esito dovrebbe essere noto intorno al mese di novembre. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.