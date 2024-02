NAZIONE, Franchi, si comincia: via il tabellone di Italia '90

I lavori per la rimozione del vecchio tabellone luminoso in curva Ferrovia – realizzato in occasione dei Mondiali di Italia 90 – hanno preso il via ieri. Lo scrive la Nazione, che nella sua edizione odierna fa il punto sull'inizio dei lavori dello stadio Franchi. In segno di rispetto per la tragedia di via Mariti, il Comune ha cominciato i lavori in cantiere senza nessun annuncio o conferenza stampa.

Scrive la Nazione: "La previsione, si fa sapere dall’amministrazione, è concludere questa fase propedeutica entro metà marzo, dopodiché inizieranno i lavori del corpo principale dell’appalto affidato a Cobar di Barfi e Società Appalti Costruzioni di Roma. In dettaglio, per permettere alla Fiorentina di disputare esclusivamente le partite ufficiali di campionato e coppa, garantendo al contempo l’avanzamento dei cantieri, si interverrà nel settore della curva Fiesole e in porzione dei settori Maratona e Tribuna a partire dal prossimo 1 giugno con la contestuale rimessa in disponibilità a Fiorentina della curva Ferrovia". I lavori cominciano quindi dalla Curva Ferrovia, che dalla prossima gara con la Lazio e fino al termine del campionato sarà inaccessibile ai tifosi. Nei prossimi giorni atteso l'arrivo del sindaco Nardella per visionare i cantieri.