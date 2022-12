NAZIONE, Dodò: "Viola? Vi spiego la trattativa"

All'interno dell'edizione odierna de La Nazione, è presente un'intervista a Dodò, che ha parlato di vari temi. Di seguito un estratto: "Sto bene. Sì, posso dirlo, finalmente. Sto bene, molto bene. Mi sento in forma. Pronto. Sono stato in Brasile due settimane ma non ho fatto vacanza. Ho lavorato con il fisioterapista ogni giorno e adesso punto forte, anzi tutto, sul 2023. Sono sicuro di fare grandi cose, di essere uno dei protagonisti della prossima parte della stagione. Farò capire alla società che anche se mi ha pagato molti soldi ha fatto bene a scommettere su di me".

Sulla trattativa per arrivare a Firenze

"Mi arrivò una telefonata di Burdisso, poi l’interessamento diretto di Barone e di Pradè. Quasi non ci credevo potessi arrivare a giocare in Italia. Non ci pensai due volte, dissi subito di sì. Ma a un patto: volevo diventare della Fiorentina a titolo definitivo e non solo in prestito perchè là, in Ucraina non volevo tornare. Mi chiamò anche il presidente Rocco e il sogno è diventato realtà".