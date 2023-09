NAZIONE, Delusione Nzola-Beltran ma Italiano ha fiducia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Italiano li aspetta, dà loro fiducia. In qualche modo li coccola, ma la risposta ancora non c’è. L'edizione odierna de La Nazione si sofferma sulla prestazione di ieri di Nzola, che è stata l’esatto opposto di quello che si aspetta l’allenatore e di cui ha un bisogno una Fiorentina in crisi di ossigeno da gol. Così, la questione bomber comincia a friggere. Nzola sta lassù, appostato, nella sua posizione naturale ma non riesce a difendere il pallone nel modo giusto, a farlo ripartire per sganciarsi e poi a metterlo dentro. A volte, gli sono arrivati pochi palloni, è vero, ma negli altri casi, l’ex Spezia ha sofferto da matti più che a liberarsi dell’avversario diretto, a costruirsi il movimento giusto per puntare la porta. Una cosa è certa, Nzola sta mettendosi sulle spalle un peso sempre più complicato da portare, quantomeno a livello psicologico, anche perché ha capito e sta capendo bene che Italiano più di così non può fare nei suoi confronti.

Quanto a Beltran, nello spezzone di match in cui si è preso il posto al centro dell’attacco, non si è visto. Non si è fatto vedere, travolto dagli assalti e dal coraggio del Frosinone, è vero. Ma forse anche dal suo non aver avuto, fino ad oggi, una continuità di presenze per dire la sua nella corsa al gol della squadra viola. E l’allarme attaccanti, insomma, continua a suonare. Prossima tappa il Cagliari che in difesa non fa esattamente paura.