NAZIONE,, Basta alibi. Conference per scacciare la crisi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione presenta la sfida di stasera tra Fiorentina e The New Saints come una delle ultime chiamate possibili per la Fiorentina di Palladino: servono risposte, a partire da stasera, contro un avversario a dir poco modesto. Servirà soprattutto il risultato, ma la vittoria non può bastare. Palladino cerca anche risposte dai suoi: la partita e la vittoria assolutamente obbligata contro i Saints gallesi può considerarsi in un certo senso un prologo alla sfida (questa volta vera, verissima e complicatissima) di campionato, domenica sera contro il Milan, nonché un necessario atto per scacciare la parola 'crisi' che aleggia sul gruppo viola. Scrive il quotidiano fiorentino, ora più che mai non avrà importanza chi alla fine si ritroverà una maglia da titolare e proverà a far sorridere la Fiorentina e Firenze.

Responsabilità e doveri sono e saranno di tutti. Stanotte in Conference e domenica sera in campionato. Vietati alibi e scuse.