NAZIONE, Attacco, che idee: la pista J.Pedro è calda

Classico spazio dedicato ai temi di calciomercato sulle pagine odierne de La Nazione: come riporta questa mattina il quotidiano, la Fiorentina continua a battere con forza la pista del prestito per Borja Mayoral della Roma con l’obiettivo di evitare un esborso economico importante, soldi che potrebbero far comodo per accendere altre situazioni. Martinez del Porto, ad esempio, come primo candidato al ruolo di vice (con Kokorin in partenza), è una manovra seguita con attenzione in casa viola, ma c’è dell’altro. E qui il discorso scivola nella direzione di Cagliari. Già perché il club sardo potrebbe non essere più rigido come una volta davanti alla proposta giusta per arrivare a Joao Pedro. Attaccante che ha moltissimi estimatori (anche alla Fiorentina) e che potrebbe sbloccarsi dal Cagliari se non nel corso di gennaio, sicuramente in prospettiva, a giugno.