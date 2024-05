NAZIONE, Altra finale ma stavolta conta solo un risultato

FirenzeViola.it

"Fiorentina è la tua notte. Notte da vivere e da affrontare con quelle motivazioni che in qualche modo fanno ripartire il pensiero viola da lontano. C’è un’altra finale di Conference da giocare, ma questa volta c’è solo un risultato a disposizione.

Quella vittoria che vale davvero tutto. Vale la storia, l’orgoglio, la credibilità di una squadra che in due anni ha portato a casa l’accesso a tre finali, ma nel computo dei risultati è ancora in debito con la fortuna". Lo scrive La Nazione, che sottolinea come la partita contro l'Olympiacos di questa sera sia sì alla portata dei viola da un punto di vista tecnico, ma da non sottovalutare dal punto di vista emozionale, perché i greci giocano in casa e avranno grinta e personalità da vendere.