MESSAGGERO, Lazio e l'Euroleague senza Immobile

L’edizione odierna de Il Messaggero si sofferma in apertura sullo scontro di stasera tra Juventus e Lazio che può valere l’Europa League per i biancocelesti, da questo punto di vista diretti concorrenti della Fiorentina. La squadra di Sarri dovrà però fare a meno di Ciro Immobile per i problemi alla caviglia. Ecco il titolo proposto dal quotidiano: “Juve-Lazio, Sarri senza Ciro cerca i punti per l’Euroleague”.