LA STAMPA, Belotti può tornare in auge per la Viola

L'edizione odierna de La Stampa si occupa della situazione di Andrea Belotti. Roma e Atalanta lo stanno seguendo visto che perderanno Dzeko e Zapata, entrambi destinati all'Inter. Ma il granata per ora rappresenta un'alternativa. Invece può tornare in auge per la Fiorentina se, come sembra, dovesse arrivare dal Tottenham l'offerta da 70 milioni per Vlahovic.