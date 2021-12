LA REPUBBLICA, Beccaglia e il dilemma dei belli in tv

Su la Repubblica il collega Antonio Dipollina ha espresso un suo pensiero sul “dilemma dei belli in tv” dopo il caso Greta Beccaglia: “Lasciando che le polemiche facciano il loro corso, forse è il caso di esprimere qualche solidarietà: per esempio alle molte giornaliste di sport televisivo che magari non sono uno schianto ma appieno e lavorano comunque. E soprattutto - e questa è facile - a quelle che sono uno schianto e che di calcio, per dire, ne sanno e se la cavano sempre benissimo. Il fatto che da qui in avanti si sentiranno osservate come quelle che sono lì in quanto schianto, non è una bella cosa. […] Da quando si è espanda con i diritti della serie A, Dazn ha ingaggiato molti opinionisti maschi. Tutti ex calciatori, ma a Dazn hanno selezionato vieppiù e li hanno scelti proprio tutti belli e avvenenti”.