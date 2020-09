LA NAZIONE, Martedì incontro per Lucas Quarta

La Nazione si sofferma sui movimenti di mercato della Fiorentina. In difesa potrebbe concretizzarsi un innesto pesante, quello di Lucas Martinez Quarta, per il quale martedì i viola hanno in programma un incontro con il River Plate. Dovesse arrivare la fumata bianca, qualcosa potrà accadere anche in uscita, anche perché il centrale argentino - precisa il quotidiano - non è un giocatore che viene inserito in rosa per essere lasciato in panchina.