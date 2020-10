LA NAZIONE, Le dubbie giustificazioni di Iachini

Oggi La Nazione si pone diversi interrogativi in merito alle giustificazioni, definite singolari, di Beppe Iachini a fronte di certe sollecitazioni rivoltegli durante la conferenza stampa di ieri. In primis, sulla fascia di capitano affidata a Federico Chiesa contro la Samp: "Non sapevo che sarebbe andato alla Juventus". Curiosa tesi - si legge - soprattutto per uno come il mister che, a Firenze, ha vissuto così tanto a lungo. In secondo luogo, lo scarico di responsabilità su Sofyan Amrabat riguardo alla posizione di centrale: "Vuole giocare lui davanti alla difesa", come se in effetti - bacchetta il quotidiano - fosse l'ex Verona medesimo ad avere il potere di decidere il proprio ruolo considerando marginale il compito del tecnico. Dichiarazioni che non sono state accolte benissimo dai tifosi, almeno a giudicare dal web. Il tutto alla vigilia di un test per la squadra molto importante.