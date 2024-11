L'ARENA, In prima pagina: "L'Hellas cerca punti a Firenze"

FirenzeViola.it

"L'Hellas cerca punti a Firenze". Questo il titolo che si legge in prima pagina su L'Arena, in vista del match di oggi al Franchi tra la Fiorentina e i gialloblu. Il quotidiano veronese sottolinea come la squadra di Zanetti cerchi continuità dopo la splendida vittoria casalinga ai danni della Roma, volendo chiudere questa fase di campionato prima della sosta con altri punti guadagnati. Lo farà a Firenze, dove oggi affronta la squadra di Palladino nell'intento di fare il salto di qualità prima della pausa nazionali, come si legge nell'apertura (in calce la prima pagina del giornale odierno).