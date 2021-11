IL SECOLO XIX, Platek: "Italiano? Io non parlo di lui"

Philip Platek, patron dello Spezia, ha raccontato la sua nuova esperienza alla guida del club ligure: "Ci offrirono questa possibilità. Con mio fratello valutammo due cose soprattutto, che sono le stesse che oggi ci piacciono di più: la passione dei tifosi in Italia e le Cinque Terre. Gente e posti magnifici. All'inizio ero ansioso e timoroso di affrontare l'avventura, oggi la rifarei mille volte". Platek ha elogiato Thiago Motta. Frecciata poi all'ex tecnico Vincenzo Italiano, ora alla guida della Fiorentina: "Non spendo neanche un minuto a parlare di lui, e in estate ho dialogato anche troppo con Barone e Commisso".