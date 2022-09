IL MESSAGGERO, Acquisti ambiziosi, Fiorentina da 7

L'edizione odierna de Il Messaggero dà un bel 7 al mercato della Fiorentina. La Viola ha messo l'Europa nel mirino con un mercato ambizioso - si legge - Gollini in porta per sostituire Dragowski e Dodò dallo Shakhtar in difesa. Dopo l'ottima stagione al Torino Mandragora è il rinforzo che serviva al centrocampo, mentre dal Verona è sbarcato Barak sulla trequarti. In attacco Vincenzo Italiano ha deciso di puntare tutto su Jovic dal Real Madrid, ma sono sfumati Parisi e Bajrami in extremis.