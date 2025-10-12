È Piccoli la prima alternativa a Kean: Pioli pronto a lavorare sul piano b
La notizia è fresca così come l'infortunio, ed attualmente è difficile fare previsioni sulla possibile presenza di Moise Kean nella prossima gara di campionato della Fiorentina a Milano contro il Milan. La cosa più naturale e scontata, alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Bagno a Ripoli, è che il tecnico cominci subito a valutare una soluzione d’attacco senza Kean, una soluzione che, come riportato dal Corriere dello Sport, magari preveda l’impiego di Piccoli come punta di riferimento, sempre ricordando che anche l’ex Cagliari - così come Dzeko che è l’altro candidato - è a sua volta in Nazionale, anche se ieri sera è andato in tribuna insieme a Nicolussi Caviglia.
Teoria, supposizioni, ipotesi, però non c’è altro da fare: quello che serve è aspettare il rientro di Kean a Firenze e il responso degli accertamenti.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati