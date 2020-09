GAZZETTA, Vlahovic verso il prestito. Avanza Piatek

La Gazzetta dello Sport riflette sul futuro di Dusan Vlahovic, reduce da una prova decisamente negativa sabato contro l'Inter. Il concetto - si legge - è che si tratta di un calciatore appena agli inizi della carriera e non ci sono dubbi sulle grandi prestazioni che garantirà in futuro. La Fiorentina quindi lo protegge provando a restituirgli la massima serenità. Parallelamente però continua a riflettere su quella che può essere la migliore soluzione per lui. Tenerlo a Firenze (opzione in vantaggio) o mandarlo un anno in prestito (pista in risalita) per trovare massima continuità? Si deciderà nei prossimi giorni, in cui potrà succedere di tutto: Krzysztof Piatek resta sempre un'opzione valida.