GAZZETTA, Vlahovic vale già 40 mln: Roma e Milan...

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport viene dedicato un focus ai calciatori della Serie A più giovani che in questa stagione si sono messi in mostra con le proprie qualità. Accanto agli esperti Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo il nostro campionato ha lanciato parecchi nuovi talenti, tutti pronti a diventare uomini mercato la prossima estate. Naturalmente non poteva mancare un riferimento al viola Dusan Vlahovic: come scrive la rosea, a 21 anni e già oltre la doppia cifra (12 reti) non fa più notizia il classe 2000 ex Partizan: il serbo della Fiorentina vale 40 milioni ed è il nome più chiacchierato del momento. Milan e Roma prendono appunti e studiano la strategia giusta, ma l’attaccante viola è solo il portabandiera dei nuovi bomber nel mirino delle big.