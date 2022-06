GAZZETTA, Scatto Viola a destra per Dubois dell'OL

La Fiorentina ha quasi ultimato la questione relativa al rinnovo di contratto di Vincenzo Italiano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, e anticipato ieri da FV, si tratta di un prolungamento fino al 2024 con opzione fino al 2025 e adeguamento. Uno dei temi principali rimane comunque il mercato con Florian Grillitsch molto vicino all'approdo in viola e un'idea nuova per il terzino destro, ovvero Leo Dubois del Lione. Sempre in piedi la pista Dodò dello Shakhtar Donetsk, che però costa 15 milioni di euro, Pradè e Barone hanno messo nel mirino il capitano dell'OL, che ha le caratteristiche giuste per Italiano ed il suo gioco. Bravo a difendere e bravissimo ad attaccare, Dubois ha gamba, tecnica e resistenza. Per la porta sempre calda la pista Gollini, validi i nomi di Vicario e Meret. Piace molto Pinamonti, attenzionato pure dal Monza, ma sulla lista ci sono anche Joao Pedro e Milik.