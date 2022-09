GAZZETTA, Media gol viola pessima: urge svolta

Cercasi gol, disperatamente. Questo si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in merito alla Fiorentina, di scena stasera contro l’RFS nella prima sfida dei gironi di Conference League. Il paradosso del gol resiste beffardo e irritante, come un ospite non gradito, che giochino i titolari o le riserve. I viola hanno segnato solo 6 gol in 7 partite stagionali, una media scarsissima. Ancora più preoccupante se si pensa che 3 gol sono stati rifilati alla Cremonese e 2 al Twente all’andata, dunque un solo gol nelle restanti 5. Urge una svolta, per far sì che il problema non ristagni troppo a lungo.