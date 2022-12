GAZZETTA, Jovic e Cabral: Italiano vuole il salto di qualità

A Jovic il Mondiale doveva servire per rilanciarsi, ma i minuti giocati sono stati veramente pochi e il ritmo partita è stato nettamente interrotto. Cabral, rimasto a Firenze per lavorare insieme al resto della squadra, senza mai segnare nelle amichevoli invernali, ha lasciato molte delusioni. Per risalire la classifica in campionato, analizza l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, servono i gol degli attaccanti. Sul mercato la Fiorentina sembra avere le idee chiare e di conseguenza difende i propri investimenti (Cabral circa 16 milioni) con Italiano che davanti ripartirà così. Ma una percentuale di possibilità che alla fine di gennaio le strade possano dividersi, anche se minoritaria, va sempre tenuta.