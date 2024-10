GAZZETTA, Gud ora la difesa. Domani la sentenza

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

In un approfondimento dedicato alla Firentina, La Gazzetta dello Sport si sofferma su uno dei temi più delicati in casa viola, ovvero il processo di Albert Gudmundsson. L'islandese è partito a razzo nella sua nuova esperienza viola, trovando subito un certo feeling con il tifo gigliato e andando a segno già tre volte tra le mura amiche del Franchi. Il quotidiano, però, oltre ai numeri incoraggianti in attacco, trova spazio per ricordare che nel primo pomeriggio di domani, giovedì 10 ottobre, il giocatore è atteso dal verdetto della sentenza giudiziaria in cui è imputato.

La decisione, definitiva, potrà comunque essere oggetto di ricorso, presentabile da entrambe le parti (lesa e non), che potrebbe far slittare la sentenza finale fino a giugno 2025.