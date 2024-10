GAZZETTA, De Gea, che affare! Tutti pazzi per lo spagnolo

Tutti pazzi per David De Gea. Sta succedendo a Firenze, dove il popolo viola si è esaltato per la prestazione da annali del portierone spagnolo. La Gazzetta dello Sport dedica alla leggenda dello United un focus, per spiegare da dove arrivi l'exploit col Milan. David De Gea alla Fiorentina, scrive la rosea, è stato un vero e proprio affare: contratto annuale più opzione a 1 milione e 200mila euro, a 33 anni lo spagnolo sembra ben lontano dal viale del tramonto. Lo scetticismo lieve che lo aveva accompagnato al suo arrivo a Firenze dopo più di un anno di inattività ha lasciato spazio all'esaltazione.

Dal canto suo, come riporta la Gazzetta, lui si è inserito al meglio in una realtà che poteva stargli piccola. Al Viola Park si allena duramente col preparatore Giorgio Bianchi, che ne ha intercettato subito il desiderio di rilancio. Sembra un ragazzino quando si tuffa, para e si esalta come fosse la prima volta, come successo col Milan.