GAZZETTA, Da Comuzzo ai figli d'arte: il V. Park pullula di giovani

La convocazione di Pietro Comuzzo in nazionale maggiore è l'apice del successo che la Fiorentina sta raccogliendo dal suo lavoro sui ragazzi del vivaio. La Gazzetta dello Sport di oggi dedica un ampio focus sui prodotti che la società di Commisso ha messo a punto negli anni, e ora a maggior ragione con l'avvento del Viola Park. Luca Ranieri, capitano in campionato è arrivato nel 2013 e, dopo essere andato per qualche anno in prestito per fare esperienza, è tornato in modo definitivo nel 2022. Percorso simile per Riccardo Sottil che è fra i titolari di Raffaele Palladino. Sotto i riflettori anche Michael Kayode, da non dimenticare fra l’altro il portiere Tommaso Martinelli, momentaneamente azzurro Under 19, che ha già esordito in A a Bergamo il 2 giugno 2024. Altra soddisfazione: a 17 anni ha debuttato a Marassi due settimane fa Tommaso Rubino, figlio di Raffaele.

La Rosea poi elenca anche tutta la lista di figli d'arte che stanno crescendo all'ombra del Viola Park: Mattia Barzagli è un attaccante (a differenza del padre Andrea) che si è messo subito in evidenza con le sue grandissime qualità ed è già stato convocato nell’Under 15 azzurra. A tinte viola un altro 2010 ovvero Alvaro Valero, figlio di Borja. Nell’Under 18 c’è Tommaso Flachi, nell’Under 17 Simone D’Aversa (ilpadre allena l’Empoli). Fra i piccolissimi spiccano Andrea Pasqual in Under 9 (il padre Manuel è stato capitano per anni) e ancora più giovane è Bautista, figlio di Martinez Quarta che è in Under 8. Una struttura che sta sfornando al meglio innumerevoli prodotti del settore giovanile, come voleva fin da subito Rocco Commisso.