GAZZETTA, Beltran, da punta a trequartista: il percorso

© foto di Federico De Luca

La Gazzetta dello Sport ripercorre le tappe che hanno portato Lucas Beltran a operare da trequartista in maglia viola. Arrivato a Firenze la scorsa estate per alternarsi con Nzola come centravanti, ha superato l’angolano nelle gerarchie, pur con quale problema nel giocare spalle alla porta.

Con l’arrivo di Belotti a gennaio, Beltran è stato arretrato e come sotto punta ha dato ottime risposte, tanto da entrare in ballottaggio con Bonaventura sulla trequarti. Risultato? Contro la Lazio per non fare a meno di Bonaventura, quest’ultimo è stato leggermente arretrato e Beltran è stato posizionato dietro al centravanti, ma questa volta perfino con la libertà di spostarsi lateralmente a destra verso Nico Gonzalez. Cosa accadrà a Torino e come sarà lo scacchiere di Vincenzo Italiano è uno dei temi più interessanti in vista della gara di sabato sera contro la formazione di Juric.