CORRIERE FIORENTINO, Stagione già memorabile

Se il presidente Rocco Commisso si scaglia nei confronti dei giornalisti, il Corriere Fiorentino di oggi risponde oggi con una provocazione a firma Roberto De Ponti. "Una stagione già memorabile", è il titolo già abbastanza eloquente sul tono del pezzo, che racconta di una Fiorentina al vertice dopo la vittoria in casa dell'Inter grazie ai cambi azzeccati, il solido rendimento con piccole come Samp, Spezia e Parma, e l'autorità con cui ha tenuto il campo a Roma. Non solo, perché si leggono anche elogi sull'esplosione del neo-acquisto Amrabat e degli spietati Vlahovic, Kouame e Cutrone. Non solo il campo, ma anche la diplomazia: Commisso ha già messo tutti d'accordo sulla costruzione di non uno, ma ben due stadi. Una stagione davvero memorabile.

Quindi, il Post Scriptum svela tutto: "Almeno a questo giro dovremmo aver evitato ammonizioni o espulsioni. Se vi sembra surreale, allora dovreste avvisare il presidente Commisso che il diritto di critica è una cosa seria, non da cartellini gialli o rossi".