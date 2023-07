CORR. SPORT, Le alternative a Murillo: sogno croato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Nel casting per il nuovo difensore c'è un sogno (croato) nascosto in casa Fiorentina. Si tratta di Josip Sutalo, centrale della Dinamo Zagabria. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport la concorrenza c'è (Lipsia e Napoli), mentre la valutazione del giocatore è di almeno 20 milioni di euro. Seguiti anche Rouault del Tolosa e Nikolaou dello Spezia.