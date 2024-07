CORR SPORT, La Fiorentina fa sul serio per Colpani

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio, la strada che la Fiorentina vuole percorrere per arrivare a Colpani è quella di un prestito oneroso con diritto di riscatto per una spesa complessiva intorno ai 15 milioni di Euro. Dall'altra parte il Monza valuta Colpani quasi 20 milioni e sarebbe più orientato verso un obbligo di riscatto. Se le cifre messe sul piatto dal club viola dovessero però andargli bene, Adriano Galliani, amministratore delegato dei brianzoli, potrebbe anche accettare la formula del diritto di riscatto proposta dai toscani. La prossima settimana la trattativa entrerà nel vivo con l'incontro tra i dirigenti delle due società che metteranno in piedi i termini di un affare che, visto il forte interesse della Fiorentina, dovrebbe arrivare a concretizzarsi.

Parallelamente Pradè e Goretti stanno trattando con l'Udinese per portare sulle rive dell'Arno anche Sandi Lovric. Il mediano sloveno sarebbe il primo innesto in un reparto, quello mediano, che ha assoluto bisogno di innesti. La Fiorentina ha messo il classe 1998 in cima alla propria lista dei desideri e ah offerto ai friulani 8 milioni di Euro. Proposta rispedita al mittente dal club bianconero che per Lovric chiede 12-13 milioni. La distanza c'è, questo è evidente, ma non è insormontabile. Soprattutto se ci dovesse essere la volontà di portare a compimento l'operazione di tutte le parti in gioco. La chiusura possibile è a 10 milioni. I viola non hanno comunque abbandonato le "vecchie" piste che portano a Thorstvedt e Vranckx, come nenache le idee, più costose, Bove e Cardoso. Infine sembra si sia riaperto il discorso legato a Tessann del Venezia che non sarebbe più così convinto di accettare la corte dell'Inter.