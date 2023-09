CORR. SPORT, Frosinone rischia, ma Di Fra blocca i Viola

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Viola appassita, Frosinone da sogno. Per la Fiorentina rimpianti enormi, è un’occasione persa per proiettarsi al terzo posto dietro a Milan e Inter, agganciando la Juve. Lo spreco fa rabbia, limiti di maturità e la crisi perdurante dei numeri 9 alternati da Italiano. Partite così si chiudono e si portano a casa, a maggior ragione se ci fosse un centravanti in grado di capitalizzare il volume di gioco sviluppato.

Per il Frosinone equivale a un’impresa ma sarebbe un errore trascurare i meriti di Di Francesco e dei suoi giocatori, anche per la capacità di resistere e restare aggrappati al risultato dentro un primo tempo in cui hanno sbandato più volte. Il Frosinone ha continuato a correre, ci ha messo più forza e cattiveria. La Fiorentina si è spenta, nonostante Italiano avesse cambiato sei titolari rispetto a Udine. Questo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio.