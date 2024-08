CORR. SPORT, Berardi e Gudmundsson per sostituire Nico

FirenzeViola.it

Con il futuro di Nico Gonzalez che appare ormai segnato verso una nuova avventura in Serie A (con Juventus e Atalanta interessate), la Fiorentina non ha perso tempo e si è mossa per alcune operazioni mirate a non far rimpiangere la partenza dell’argentino. Per sostituire l’attuale numero 10, come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, il club viola punterebbe sulla formula “vendi uno e prendi due”.

Oltre all’imminente trattativa per Gudmundsson, che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, i viola non hanno abbandonato il sogno Berardi. Perfetto nel 4-2-3-1 di Palladino, il campione d’Europa con l’Italia potrebbe lasciare il Sassuolo, e al tramonto del mercato potrebbe esserci un tentativo da parte della dirigenza viola per accaparrarselo. Così, la Fiorentina punta a creare un attacco con quattro frecce. Intanto, due di esse sono già arrivate con Kean e Colpani, pronti a prendersi la scena.