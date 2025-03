CorFio: "Retegui ha segnato il 35% dei gol dell'Atalanta, Kean il 32,6% di quelli viola"

Il Corriere Fiorentino quest'oggi propone un confronto tra i due capocannonieri del campionato italiano: Mateo Retegui (22 gol) e Moise Kean (15). L’ex Genoa ha fin qui mantenuto una irreale media di una rete ogni 76 minuti in campionato, grazie anche al poker siglato contro il Verona, la tripletta al Genoa e a tre doppiette, trovando la via del gol in 14 partite diverse; Kean, dal canto suo, ha una media di un sigillo ogni 145 minuti in Serie A, con una tripletta al Verona e due doppiette di lusso, contro Inter e Roma, con 15 reti arrivate in 11 gare diverse.

Uno dei principali plus del campionato di Kean è giunto dal valore degli avversari a cui ha segnato: il classe 2000, infatti, ha riservato 6 dei suoi 15 gol contro squadre attualmente nei primi 7 posti della classifica. I gol di Retegui rappresentano fin qui il 35% del fatturato complessivo della Dea in Serie A, quelli di Kean il 32,6%.