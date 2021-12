COR. SPORT, Viola vicini a un record mai raggiunto

Il Corriere dello Sport, stamani in edicola, sottolinea come Vincenzo Italiano punti al 7, un numero speciale per le ambizioni viola e per i numeri che raccontano sempre meglio le piccole-grandi imprese che sta centrando l’allenatore della Fiorentina. Domani contro il Sassuolo c’è infatti la grande occasione di centrare un record che darebbe ulteriore motivazione alla squadra: raggiungere la settima vittoria consecutiva allo stadio Artemio Franchi. Nessun altro allenatore dei tempi recenti è mai riuscito in questa impresa sulla panchina viola. A quota 6, come Italiano, c’è Cesare Prandelli che nella stagione 2005/06 ha vinto consecutivamente con Sampdoria, Udinese, Livorno, Parma, Cagliari e Milan.