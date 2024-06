COR.SPORT, Viola d'Argentina. Da Nico a Retegui

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Che Firenze abbia un legame speciale con l'Argentina è cosa nota. Da Montuori a Batistuta, passando per Bertoni e Passarella, tanti sono stati i calciatori dell'Albiceleste che hanno scritto pagine importanti della storia viola. Anche la Fiorentina di Palladino avrà un'anima sudamericana, con Nico che, parole del suo procuratore Alessandro Moggi, rimarrà al 99%, Martinez Quarta che ha rinnovato fino al 2028 e Beltran che è in cerca di rilancio dopo una prima stagione in Italia di ambientamento. Oltre a loro tra i calciatori già in rosa anche Gino Infantino, anche se il giovane ex Rosario Central dovrebbe lasciare la Toscana.

Non è detto però che non ne possano arrivare altri di argentini. Anzi il primo nome sondato dai viola per l'attacco è stato Mateo Retegui, argentino di origini italiane che ha accettato la chiamata con la nazionale di Spalletti, mentre l'ultima idea porta al ritorno, dopo le tre stagioni a Firenze tra il 2017 e il 2019, di Giovanni Simeone. Oltre alle capacità tecniche e al senso del gol, i calciatori sudamericani sono famosi anche per la grinta, o garra se si vuole, che mettono in campo. Ecco allora che per la nuova difesa, probabilmente a tre, di Palladino un rinforzo importante potrebbe essere Nicolas Valentini in uscita dal Boca Juniors. Retroguardia che difenderà i pali protetti, in caso di addio da parte di Terracciano, da un altro argentino come Juan Musso. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.