COR. SPORT, Viola: c'è l'idea Ogbonna per la difesa

Il Corriere dello Sport fa un nome nuovo per la difesa della Fiorentina, un nome d’esperienza: Angelo Ogbonna. E’ un’idea, forse una possibilità, le stesse che s’è messo in testa anche il Bologna per prendere un calciatore a costo zero: contratto scaduto, Ogbonna svincolato.

Dopo Pongracic, nel fuori-dentro che ha riguardato contestualmente Milenkovic in direzione Nottingham, Ogbonna si aggiungerebbe a Martinez Quarta, Ranieri e appunto all’ex Lecce per dare una fisionomia quasi definitiva al reparto arretrato, completato magari da Comuzzo se Palladino ne chiederà la conferma al club. Almeno quattro centrali effettivi più uno di “scorta” a tutti gli effetti sono indispensabili per una squadra schierata con la difesa a tre.