COR.SPORT, Viola Beltran come il sole. È una goduria

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Una vittoria rotonda, piena, per dimenticare la sconfitta con l’Empoli e riprendersi il primo posto in Conference. Era quello che ci voleva, scrive il Corriere dello Sport in merito alla vittoria della Fiorentina per 6-0 sul Cukaricki. Ma le belle notizie non finiscono qui: stavolta non ha fallito Lucas Beltran, che ha lavorato tanto per la squadra e ha ritrovato la confidenza con il gol.

Note liete anche Sottil, che segna e fornisce l’assist per il quinto gol; poi Maxime Lopez, che timbra la sua prima rete viola; le prove di Comuzzo e Pierozzi, altra linfa giovane ad accumulare esperienza nell’organico di Italiano; e i due splendidi lanci di Ranieri e Martinez Quarta.

Stona solo l’infortunio di Kayode, una non lieve distorsione alla caviglia che dalla dinamica iniziale però pareva molto più grave. Ma la prova della Fiorentina è una goduria dopo il tormento post Empoli, chiosa il quotidiano.