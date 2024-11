COR.SPORT, Vicini al record. Il sogno può continuare

FirenzeViola.it

Con sette vittorie consecutive in Serie A, la Fiorentina è prossima ad eguagliare il suo record storico di successi consecutivi in campionato, quando furono otto nel 1960. Da questo dato riparte l'analisi dei tre punti conquistati a Como da parte del Corriere dello Sport-Stadio, a cura di Alberto Polverosi: "Ne manca una sola, di vittorie, per il record che oggi appartiene alla Fiorentina 59-60, quella di Hamrin e Montuori. La squadra sta bene, ha forza dentro e forza nelle gambe, ha idee e piena coscienza delle sue qualità. A Como non ha dominato, ma ha nuovamente convinto come gioco, solidità e concretezza, ha sfruttato le assenze numerose di Fabregas e ha preso i tre punti per proseguire la sua fantastica corsa. La linea-Palladino continua a dare risultati, c’è una Fiorentina per la Conference e una per il campionato, una squadra che il tecnico non cambia mai. E’ il segno della continuità che favorisce la manovra.

[...] Un anno fa, dopo 13 giornate, la Viola aveva 20 punti, ora sono 28, aveva segnato 20 gol, ora 27. Il sogno può continuare, ma diventerà speranza concreta solo domenica prossima, se arriveranno le otto vittorie consecutive, perché l’ottava sarebbe contro l’Inter. Uno scontro diretto al vertice erano anni che non capitava al Franchi".