COR. SPORT, Tutti pazzi per Vlahovic. Muro dei viola

Il Corriere dello Sport ricorda che Dusan Vlahovic è già il terzo classe 2000 d'Europa per gol fatti in campionato, nove di cui otto nelle ultime dodici gare, e che vanta estimatori in Premier e in Bundesliga, ma pure in Italia. La Roma, come dichiarato dallo stesso ds Pradè, arrivò a formulare un'offerta definita "importante" senza trovare terreno fertile. L'obiettivo dell'attaccante è trovare il decimo gol stagionale, magari proprio contro l'Udinese, alla quale non ha mai segnato. Il suo contratto coi viola scadrà nel 2023 e i top club sono pronti a sfidarsi a suon di milioni: significherebbe una plusvalenza da capogiro per la Fiorentina, che lo pagò solo 2 milioni. Ma non sarà facile strapparlo a Rocco Commisso, che lavora al rinnovo e non a caso a gennaio ha puntato su un attaccante, Kokorin, capace di giocare con e non al posto del serbo...