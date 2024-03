COR. SPORT, Se sarà Biraghi vs Dybala può finire male

FirenzeViola.it

Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport - Stadio presenta la sfida di stasera tra Fiorentina e Roma: “Ci vorrà qualcosa di diverso da una marcatura diretta. L’ultimo Dybala, che è pure il miglior Dybala della stagione, fa paura. [...] Se Italiano affidasse l’argentino al capitano Biraghi potrebbe finire allo stesso modo di Roma-Brighton. […] La Fiorentina dell’allegra difesa vista a Budapest deve tornare alla svelta al dicembre scorso quando in cinque partite aveva subìto un solo gol. Concedendo quanto ha concesso agli israeliani stasera finirebbe male per i viola. […] De Rossi ha preso il posto del tecnico più amato dal popolo giallorosso ma non ha faticato a occupare quei cuori delusi col ricordo del suo passato e con l’entusiasmo del gioco e dei risultati.

[…] A Firenze su Italiano c’è una discussione continua. […] Capiremo presto se qualcuno si è davvero stancato di lui o se lui si è stancato di qualcuno”.