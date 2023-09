COR.SPORT, Ranieri in Nazionale per coronare un percorso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Luca Ranieri con l'arte del silenzio e del lavoro ha saputo conquistarsi la maglia viola. Ranieri è l'unico centrale mancino presente ella Fiorentina e può giocare anche come terzino o come braccetto in una difesa a tre e, all'occorrenza, perfino come quinto di centrocampo. Tutte queste qualità hanno convinto l'estate scorsa Vincenzo Italiano a puntare su di lui. Con la sua prima doppietta in carriera, rifilata al Genk, il difensore, oltre ad entrare nella top 20 giocatori italiani in grado di segnare almeno due reti in uno stesso turno europeo, ha confermato la propria escalation.

Adesso però il difensore viola non si deve porre limiti perché ci sono altri due obiettivi da raggiungere: la vittoria della Conference League e la chiamata in Nazionale maggiore. Queste sono le sue due priorità, in questo preciso ordine. Per un difensore che ha fatto molta gavetta come Ranieri, entrare a Coverciano sarebbe il coronamento di un percorso. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport-Stadio.