COR. SPORT, Quella volta che Uccellino ne fece 5

© foto di Federico De Luca

Anche il Corriere dello Sport ricorda Kurt Hamrin: al formidabile attaccante svedese degli anni Cinquanta e Sessanta scomparso ieri a 89 anni il quotidiano dedica una doppia pagina e un commento puntuale ed emozionante di Alberto Polverosi. Nel ricordare l’importanza che Hamrin ebbe per la Fiorentina, ma anche per Milan, Juventus, Padova, Napoli e soprattutto la Nazionale svedese, Polverosi cita questo aneddoto per descrivere l’Hamrin calciatore:

"Un giorno di tanti anni fa Kurt Hamrin segnò cinque gol in una sola partita, a Bergamo contro l’Atalanta, partita che finì 7-1 per la Fiorentina. Era il 2 febbraio 1964. Quando, per la quinta volta si trovò davanti a Pizzaballa, portiere atalantino, aveva al suo fianco Can Bartù, un turco suo compagno di squadra. Era smarcato, bastava che Kurt gli passasse la palla e avrebbe fatto gol anche lui. Ma andò diversamente, Hamrin segnò la sua quinta rete. Can Bartù non la prese bene e negli spogliatoi glielo disse: «Perché non me l’hai passata?». E Kurt, sereno: «E perché avrei dovuto passartela? Quando sono davanti al portiere, io tiro sempre, è il mio modo di giocare, lo sai. Forse lo avrei fatto se la partita fosse stata sullo 0-0, ma era il mio quinto gol, stavamo vincendo 5-0, e volevo segnarlo io». Ne segnò 151 in Serie A con la Fiorentina. Solo Batistuta, quasi mezzo secolo dopo, riuscirà a superarlo, anche se solo di un gol, ma nemmeno Bati è mai riuscito a segnare 5 gol in una sola partita, né lui, nè nessun altro giocatore della storia della Fiorentina".