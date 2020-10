COR. SPORT, Quarta, talento destinato a stupire i tifosi

Il Corriere dello Sport evidenzia la voglia di esordire subito in viola da parte di Lucas Martinez Quarta. Il difensore arrivato ieri a Firenze sembra destinato a far sognare i tifosi, un po' perché argentino, un po' perché ha i numeri giusti. Complicato vederlo titolare contro lo Spezia, più probabile al cospetto dell'Udinese la volta successiva. Il giocatore viene da due partite con la sua Nazionale in cui ha stupito per l'autorevolezza. Non è un caso che porti con sé le raccomandazioni di Passarella, ma anche di Samuel e Burdisso come ha raccontato il ds Daniele Pradè nei giorni scorsi. Anche un simbolo argentino come Javier Zanetti di recente ha detto: "È uno dei nostri profili più interessanti".