COR. SPORT, Pin sulla panchina viola dopo 13 anni

Non bastasse la classifica horror, la Fiorentina torna a fare i conti pure con l'incubo Covid. Come riporta il Corriere dello Sport, Cesare Prandelli è positivo. Una brutta tegola, visto che ad essere finito in isolamento è il tecnico subentrato da nemmeno un mese. Riecco il suo vice, Gabriele Pin, che in viola aveva già fatto le veci di Prandelli il 25 novembre 2007 contro la Reggina, nei giorni che precedettero la tragica scomparsa della moglie dell'allenatore di Orzinuovi. E c'era sempre lui in Grecia, in occasione della gara contro l'AEK Atene subito dopo i funerali della donna a cui partecipò tutta la squadra. Come un fratello, Pin sarà in costante collegamento con Cesare: il feeling tra i due è totale e la scossa arriverà comunque.