COR. SPORT, Per Man adesso è un vero braccio di ferro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che Rocco Commisso è pronto a rilanciare e sta progettando una Fiorentina da Champions. Lo sottolinea già in prima pagina, spiegando come il club viola stia portando avanti le trattative per Cher Ndour del PSG e per Dennis Man del Parma, sul quale ha intenzione di stringere a breve anche perché il giocatore stesso sta spingendo per la cessione.

Nelle sue pagine interne il quotidiano riporta come per Ndour i primi contatti siano nati negli scorsi giorni, e nella giornata ieri si sarebbero intensificati per provare a prendere il centrocampista dell'Italia Under 21 a titolo definitivo. Per quanto riguarda l'attaccante rumeno del Parma, i ducali vogliono 15 milioni, la Fiorentina invece non vorrebbe andare oltre i 10 milioni: per adesso non sono previste novità imminenti almeno su questo fronte, anche perché la Fiorentina potrebbe essere in cerca di una soluzione più intrigante.