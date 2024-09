COR.SPORT, Palladino cerca risposte: oggi primo esame

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Ambizioso come la sua squadra. Questo è Raffaele Palladino, che oggi si presenta al Castellani per affrontare la prima di un trittico di partite che potrebbero permettere di andare alla seconda sosta col sorriso e con rinnovata consapevolezza. A scriverlo quest'oggi è il Corriere dello Sport-Stadio, che sottolinea come dopo un inizio difficile, fatto di pochissimo gioco e tanta sofferenza, la vittoria contro la Lazio potrebbe aver scrollato di dosso ai gigliati quel senso di incompiutezza che l'avevano accompagnati fino al match contro l'Atalanta.

All’Empoli e al Castellani la risposta, la prima di tre che diranno molto dell’orizzonte viola e come guardarlo. Tre sfide e tre esami che diranno se la Fiorentina è pronta a diventare una squadra competitiva e di cambiare passo, oltre a servire per mettere in mostra quelle qualità e potenzialità da tutti riconosciute.