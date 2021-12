COR. SPORT, La Viola e quell'amara legge degli ex

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, è vero: la Salernitana è il fanalino di coda della Serie A, ma non bastano i numeri a rendere meno insidioso l’ostacolo. Vincenzo Italiano lo sa e non abbassa la guardia: vuole farsi il regalo più importante per i suoi 44 anni. Anche perché dall’altra parte ci sarà Franck Ribery, definito dal tecnico “uno dei fenomeni del calcio a livello mondiale”. Peraltro, gli ex, da troppo tempo a questa parte, contro la Fiorentina sanno essere assolutamente letali: l’attenzione dovrà essere doppia, specie al Franchi.